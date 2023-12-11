محافظ الإسماعيلية: توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والمنعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير عملية الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في ثاني أيامها، بحضور المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، وماهر كامل، السكرتير العام المساعد، المستشار العسكري للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية، ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية بالعملية الانتخابية.

وأكد محافظ الإسماعيلية انتظام العمل بكل اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة، وأن هناك أعدادًا كبيرة أقبلت للتصويت في الانتخابات.

وبدأ الناخبون في التوافد على اللجان والمقار الانتخابية في محافظة الإسماعيلية، مع بداية فتح صناديق الاقتراع؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وانطلقت، أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.