الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إقبال كبير على مدرسة الشهيد طيار محمد كامل بسوهاج

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشهيد طيار محمد كامل بسوهاج

شهدت مدرسة الشهيد طيار محمد كامل بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، حيث اصطف الناخبون أمام المدرسة خاصة من السيدات والشباب.

وانتظمت العملية الانتخابية داخل المدرسة منذ فتح اللجنة في موعدها المحدد، ولم ترصد أي مخالفة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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