الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز تنمية المشروعات يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

باسل رحمي
باسل رحمي

أدلى باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الإثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب الشيخ زايد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.

 

وأكد باسل رحمي عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستورى على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضح "رحمي"، أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وقد أشاد رحمي بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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