وكيل "رياضة الغربية" يتابع غرف العمليات الفرعية في انتخابات الرئاسة

تابع يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الغربية ،غرف العمليات الفرعية في انتخابات الرئاسة، وشدد على ضرورة الاتصال بشكل مباشر وعلى مدار الساعة مع غرفة العلميات المركزية، وفي حالة حدوث اي طارئ او مواجهه اي مشكلة ضرورة تبليغ غرفة العمليات المركزية لاتخاذ كافة الإجراءات.

مشاركة واسعة بجميع قرى محافظة الغربية في التصويت

واستمر توافد الناخبين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية على اللجان الانتخابية، وسط مشاركة واسعة بجميع قرى محافظة الغربية في التصويت، ووضع لجان لتعريف المواطنين بأماكن انتخابهم، حيث أن المشاركة في العملية الانتخابية، تعكس وعي والتزام الجميع بواجباتهم الوطنية، وحرصهم على المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية القادم.

جدير بالذكر أن النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية مع المساهمة في توعية فئات المجتمع بكافة ربوع المحافظة باعتبارهم عنصر حيوي في المجتمع، وقدرته الكبيرة على التأثير في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لترسيخ مبادئ الديمقراطية في سلوكياتهم لتمكينهم وتعزيز حضورهم وتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى نزول الناخبين إلى اللجان الانتخابية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان ويعكس أمام العالم عظمة الشعب المصري ليكون نموذجًا يحتذى به أمام العالم.

انتخابات الرئاسة 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.