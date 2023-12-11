الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" ينظم مسيرة حاشدة بالمنيا لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

نظَّم حزب "مستقبل وطن" أمانة محافظة المنيا، مسيرة بالأعلام على كورنيش النيل، وانطلقت إلى لجان الاقتراع، وذلك في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تجمع المشاركون على كورنيش النيل يحملون أعلام مصر، وتوجهوا إلى اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وذلك بمشاركة عدد من نواب وقيادات الحزب بالمحافظة. 

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وشهدت اللجان الانتخابية توافد المواطنين منذ فتح اللجان عند التاسعة صباحًا، حيث فتحت جميع اللجان أبوابها في المواعيد المحددة.

وتضم محافظة المنيا 508 مراكز انتخابية بإجمالي 13 لجنة عامة و585 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و689 ناخبًا وناخبة.

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الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

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