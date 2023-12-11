الإثنين 11 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم كفر الشيح يدلي بصوته في لجنة المغتربين في ثاني أيام الانتخابات

محمد عبدالله، وكيل
محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم

أدلى محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة المغتربين بلجنة مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات، داعيا المصريين إلى المشاركة الفعالة في ما وصفه بالعرس التاريخي الكبير الذي يبعث برسالة إلى الدنيا كلها، مؤكدًا على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد إسهاما في بناء الوطن.

وأكد وكيل الوزارة، أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل تلاحم ووحدة أبنائها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد، مشيرًا إلى أن اليوم هو عرس ديمقراطي يحتفل به المصريين باختيار رئيسهم، مطالبًا الجميع وخاصة الشباب بالمشاركة فى رسم مستقبل وطنهم، لنثبت أمام العالم أننا على قدر المسئولية.

ويشارك مليوني و339 ألف و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مركز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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