نائبة: الإسماعيلية رائدة في المشاركة ونرى حشودا كبيرة أمام اللجان

قالت آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري هو البطل الحقيقي الذي يظهر في الأوقات لصعبة، حيث تتعرض مصر لخطر حاليا من خلال الحرب بين فلسطين على إسرائيل، ولذلك احتشد المصريون أمام اللجان حرصًا منهم على التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت رزق الله، أن مشاركة المصريين الحاشدة، خير دليل للجميع أن المصريون حريصون على المشاركة، والادلاء بأصواتهم، في مختلف السنوات العمرية.

وأكدت آمال رزق الله، أن محافظة الإسماعيلية رائدة في الاقبال والمشاركة في الانتخابات من خلال الحشود التي نراها أمام جميع اللجان الانتخابية، حرصًا من المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.