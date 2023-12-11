الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير هيئة الرعاية بالإسماعيلية: 182 فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية

فريقاً طبياً متحركاً
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية

أعلن الدكتور محمد سامي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية عن تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في محيط وأمام مقر اللجان الانتخابية بالإسماعيلية ضمن خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية للتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، أنه تم الدفع بـ182 فريقاً طبياً متحركاً كنقاط طبية في محيط وأمام مقار اللجان الانتخابية لتقديم خدمات الإسعافات الأولية وإجراء المتابعة الطبية اللحظية وبخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف سامي أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ في المنشآت الصحية وتكثيف تواجد الأطقم الطبية والاطمئنان على توافر الأرصدة الكافية للمستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وأكد سامي أنه وجه جميع القيادات بالمرور الميداني على المنشآت الصحية للتأكد من جاهزيتها وضمان سرعة الاستجابة في إنقاذ حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية يعقد غرفة عمليات إدارة الأزمات والطوارئ بفرع الهيئة لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات وتجهيز فرق الانتشار الطبي السريع للتعامل الفوري في حال حدوث أي أزمات والتنسيق مع هيئة الإسعاف ووزارة الصحة.

 

فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
فريقاً طبياً متحركاً أمام مقار اللجان الانتخابية
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