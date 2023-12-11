بأجواء احتفالية.. الاسكندرية تواصل إبهار العالم بكثافة الناخبين (فيديو)

واصل أهالي محافظة الإسكندرية، الإدلاء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في اليوم الثاني من التصويت في الاستحقاق الدستوري الأهم في مصر.



واصطف الناخبون في طوابير أمام اللجنة الانتخابية في الإسكدنرية للمشاركة في اختيار رئيس مصر القادم، على أنغام أغنية "اعمل الصح"،وسط مشاركة إيجابية منهم.

وانطلقت صباح أمس الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

