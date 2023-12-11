مشاركة واسعة من كبار السن في ثاني أيام الانتخابات بدمياط

شهد ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في مدينة السرو بمحافظة دمياط مشاركة واسعة من كبار السن الذين حرصوا على التوافد على اللجان منذ ساعات الصباح الأولى.

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أجرت جولة ميدانية في مدينة السرو أمس الأحد لتفقد اللجان الانتخابية في اول أيام التصويت.

وتجرى انتخابات بـ141 مركزاً انتخابياً و176 لجنة فرعية على مستوى المحافظة في دمياط وتستمر حتى غداً الثلاثاء.

اللجان الانتخابية فتحت أبوابها للناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين مع بدء فتح اللجان.