الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد الناخبين بكثافة على لجان الشرابية وشبرا والوايلى للتصويت بالانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

بدأ الناخبون في التوافد على لجان أحياء كل من الشرابية وشبرا والوايلي والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، وذلك للتصويت في اليوم الثاني من أيام الانتخابات الرئاسية بالداخل.

وحرص الناخبون على التوجه للمقار الانتخابية في بداية اليوم للإدلاء بأصواتهم، فى مشهد راق يدل على حرصهم لاختيار رئيس الجمهورية، فيما انتشر أفراد الأمن في اللجان لتأمين المواطنين ومساعدتهم إذا لزم الأمر.

عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

 الكشوف الانتخابية 

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتحابات، قد استعرض انتظام عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم حتى آخر ناخب متواجد بجمعية الانتخاب، نظرًا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.

التوافد الانتخابات الرئاسية تأمين المواطنين اختيار رئيس الجمهورية الشرابية

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