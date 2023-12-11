لليوم الثاني.. احتشاد أهالي أسوان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

شهدت لجان التفتيش الزراعى بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الإثنين، وتزامنًا مع اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، توافد العديد من كبار السن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحرص عدد من كبار السن على التوافد برفقة أسرته لمساعدتهم على التوجه إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، بينما الذين جاءوا بدون مرافق ساعدهم افراد الشرطة اثناء الدخول والخروج من اللجنة.

وشهدت لجنة التفتيش الزراعي بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، توافد العديد من الأهالي والشباب للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية على مستوى محافظة أسوان عدد 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية، والذين تم توزيعها على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدة تضامن إجتماعى، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعى، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وضمت اللجان الانتخابية تخصيص 12 لجنة منهم للوافدين والذين تم توزيعهم بالقرب من المشروعات القومية والمجمعات الصناعية والزراعية والطاقة الشمسية.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.