إكسترا نيوز: مستوى إقبال مواطني مطروح للإدلاء بأصواتهم كثيف

قالت مريم حسن، موفدة "إكسترا نيوز"، من مطروح، إن المدينة تحوي كتلةً تصويتةً تُقدّر بـ164 ألفًا و544 ناخبًا، يحق لهم التصويت في الانتخابات، وتضم 57 مركزا انتخابيًا و83 لجنة فرعية يُشرف عليها 83 قاضيًا.

وأضافت خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن مطروح شهدت إقبالا كبيرا من جميع الفئات، أمس، إذ أشاد الجميع بالاستعدادات والتجهيزات في اللجنة، مؤكدة أنه توجد استعدادات ضخمة من جميع الأجهزة المعنية ليخرج المشهد الانتخابي بصورة مشرّفة.

والجدير بالذكر أنه بدأ توافد الناخبين مبكرا في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

