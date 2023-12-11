إقبال كبير من السيدات على لجنة فاطمة الزهراء بالإسماعيلية

شهدت مدرسة فاطمة الزهراء بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا كثيرا من المواطنين وخاصة النساء، في الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة للإدلاء بأصواتهم.

وقالت مايبل مكرم، أحد المشاركات، إن النساء جاءوا للإدلاء بأصواتهن في مختلف اللجان الانتخابية حرصًا على أهمية التصويت وأداء الحق الدستوري لتحديد رئيس مصر القادم، ومصير بلدنا الحبيبة.

وانطلقت أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.