بعثة دولية توجِّه الشكر لـ"الوطنية للانتخابات" لاستجابتها للملاحظات بالدفع بقضاة احتياطيين لتخفيف التكدس

وجَّه كوفى كانكام، رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في إفريقيا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على استجابتها لملاحظات الائتلاف والمتابعين الدوليين، والدفع بعدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين، وذلك بعد رصد الائتلاف تكدس المواطنين أمام بعض اللجان، مؤكدًا أن الهيئة قدمت كل التسهيلات، لكي تقوم منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بدورها.

نزاهة العملية الانتخابية

وقال كانكام إن: جزءًا مهمًا لضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة سير إجراءاتها هو وجود منظمات المجتمع المدني التي تتابع العملية الانتخابية، ونحن نتابع من خلال معايير دولية متعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات، وذلك من خلال استمارة إلكترونية تتضمن مجموعة من الأسئلة، وعلى المتابع أن يلاحظ ويدون.

تواجد المتابعين الدوليين فى اللجان

وأوضح أن الائتلاف زار أعدادًا كبيرة من مراكز الاقتراع باليوم الأول في 10 محافظات، من خلال تواجد المتابعين الدوليين في اللجان، مشيرًا إلى انتظام سير العملية الانتخابية ورصد حشود كبيرة من الناخبين أمام اللجان، وذلك جعل عملية التصويت تجري ببطء نتيجة الزحام أمام عدد من اللجان الانتخابية.

وأكد كانكام أن الائتلاف رصد مشاركة ملحوظة للنساء، مع اصطحاب بعض الناخبين أبناءهم خلال المشاركة في التصويت، مشيدًا بقدرات الدولة المصرية في تنظيم هذا الاستحقاق الهام رغم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، لافتًا إلى أن تنافس 4 مرشحين في هذه الانتخابات يعزز من التعددية السياسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.