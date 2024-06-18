عبدالحليم قنديل لـ"الشاهد": الإخوان لم يوافقوا على خلع مبارك

قال عبدالحليم قنديل الكاتب الصحفي، إن الإخوان شاركوا في 25 يناير، وكنت منسقًا عامًا لحركة كفاية وطرحت فكرة البرلمان البديل، أو البرلمان الشعبي، أي اجتماع نواب المعارضة، وكتبت البيان التأسيسي، وبيان الدعوة بمناسبة الدعوة لـ25 يناير.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنت عارف بما سيحدث أنه بنظرية آبار الغضب الجوفي، إن ثورة الغضب ستأخد مبارك في سكتها ولن تكتفي بحبيب العادلي، كتبت بيان كفاية أن خلع مبارك هو الحل، وعندما جلسنا في مكتب علاء عبدالمنعم، بحضور عدد من أعضاء البرلمان الشعبين حمدين صباحي، محمد البلتاجي، وأيمن نور، كلفوني بكتابة البيان، كتبت البيان بروح بيان كفاية، لكن أقل حدة كان أول مطلب منع مبارك ونجله من الترشح في الانتخابات القادمة، محمد البلتاجي احتج على البيان، وقال الإخوان لن يوافقوا على ذكر اسم مبارك".

وأردف: "لم أتفاجأ بموقف الإخوان؛ لأنه في اجتماعات سابقة لحركة كفاية بوجود الإخوان في مكتب الإرشاد، لاحظت هذا الميل، لدرجة أن مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف قال "كفاية بتشتم مبارك، قلالات الأدب"، وفي المرات القليلة التي وافقوا فيها أن يحضر أحد من الإخوان في مظاهرات كفاية، كان يحضر 5 من الإخوان، وأول ما يحتد الخناق بالضغط الأمني، الناس تهتف يسقط حسني مبارك، عناصر الإخوان يقولون الله أكبر ولله الحمد، كأنهم يبلغون من يراقبون أنه لا علاقة لهم بالهتافات، فلم أفاجيء بقول البلتاجي، ولم يوافقوا على أشياء أخرى مثل مراجعة كامب ديفيد، وإنما أرادوا فقط إعادة الانتخابات التي زورت في 2010".