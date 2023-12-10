الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انتخابات الرئاسة 2024: نجوم الفن يرسمون البهجة على وجوه الناخبين

أشرف زكي بالانتخابات
أشرف زكي بالانتخابات الرئاسية

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة 2024 وتوافد علي اللجان الانتخابية للمشاركة في العرس الديمقراطي، معبرين عن سعادتهم بعملية التصويت، موجهين رسالة للشعب المصري بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ورسم الفنانون البهجة علي الناخبين أثناء تواجدهم وسط الناخبين الذين حرصوا علي التقاط الصور "السيلفي" وكان فى مقدمة المشاركين الفنان حسين فهمي وأشرف زكي، حيث حرصا على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالشيخ زايد بالجيزة.

وشارك الفنان إدوارد في عملية التصويت وحرص على التقاط  صورة له من داخل مقر لجنته الانتخابية، وعلى إصبعه الحبر الفسفوري.

كما ظهر الفنان حكيم، من داخل لجنته الانتخابية وهو يدلي بصوته في الانتخابات، حيث كان حريصا على الوجود في اللحظات الأولى من بدء الاقتراع، وقال حكيم بعد التصويت: "مصر كلها لازم تنزل عشان تظهر حضارتنا وتقول للعالم كله إحنا المصريين وبنحب بلدنا".

وتوجه أيضا الفنان أحمد العوضي إلى لجنة الانتخابات للادلاء بصوته، فيما أدلى الفنان تامر عبد المنعم بصوته في الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم الأحد، وأعرب عن سعادته بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتى يعتبرها عملا وطنيا.

وعلق عبد المنعم على المظهر الذي شاهده من تجمع للمواطنين في اللجان الانتخابية وقال: هما دول المصريين وهو ده الوعي وهو ده الرد على أى كائن يريد تشويه سمعة هذا البلد الأمين.

وأدلت الفنانة نهى عابدين بصوتها بمقر لجنتها الانتخابية، بمدينة السادس من أكتوبر وكذلك الفنانة مادلين طبر التي أدلت بصوتها أمام اللجان الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي، مؤكدة حرصها القدوم مبكرًا، لمشاركة الناخبين العرس الانتخابي الذي تشهده مصر، وتشجيع الجميع على النزول والمشاركة.

وأدلت الفنانة سميرة محسن بصوتها في  الانتخابات الرئاسية مدرسة الاوقاف الثانوية العجوزة، وأيضا النجم أحمد العوضي الذي أدلى بصوته، وقال: "هو دا الشعب المصري اللي عمره ما يضيع صوته، وفرصة إنه يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية".

كما حرص الفنان علي ربيع على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة أبو بكر الصديق بمدينة الشيخ زايد. 
وأدلت الفنانة حورية فرغلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنه الفرعية بمدرسة قصر الدبارة بوسط البلد، وأكدت ضرورة المشاركة، وحثت السيدات على ضرورة نزول السيدات للانتخابات.

كما أدلى الفنان عصام السقا بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة محمود عمر الثانوية بمنطقة الهرم، والتف العديد من المواطنين والشباب حوله لالتقاط الصور معه، وحرص على تحية القائمين على الإجراءات من رجال الأمن وغيرهم من الموجدين داخل اللجنة.

 

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