زحام أمام لجان بورسعيد في الدقائق الأولى من بداية اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة بورسعيد مع بداية اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٣، زحام شديد وخاصة من السيدات اللذين حرصوا علي الحضور مبكرًا مع بدء فتح اللجان الانتخابية.

ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن اليوم الأول مر بسلام دون أى معوقات تعرقل تصويت الناخبين، وأشاد بحضور الناخبين في مظهر حضاري يعكس وعي الشعب المصري وحرصة علي بلاده.

ويذكر أن يقوم 533 ألف ناخب و233 ناخبًا بالادلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بـ محافظة بورسعيد، وذلك في 67 مقرا انتخابيا في 75 لجنة فرعية و5 لجان مغتربين.

عدد الأصوات بالمقار الانتخابية واللجان الفرعية، والتي جاءت كـالآتي: مدينة بورفؤاد 6 مقار انتخابية و8 لجان فرعية باجمالي أصوات 70039 صوتا، وفي حي الشرق 8 مقار انتخابية و9 لجان فرعية و42325 صوتا، وفي حي العرب 8 مقار انتخابية و9 لجان فرعية و50434 صوتا، وفي حي المناخ 10 مقار و10 لجان و80934 صوتا.

وفي حي الضواحي 8 مقار انتخابية و11 لجنة فرعية و39010 أصوات، وفي حي الزهور 16 مقرا انتخابيا و21 لجنة فرعية و156098 صوت، وفي حي الجنوب 10 مقار انتخابية و10 لجان فرعية و37569 صوتا، وفي حي غرب مقر انتخابي واحد ولجنتين فرعيتين بإجمالي عدد أصوات 2824 صوتا.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024