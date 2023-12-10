الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس جامعة بورسعيد يدلي بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية

جانب من الانتخابات
جانب من الانتخابات

أدلى الأستاذ الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد بصوته في الانتخابات الرئاسية وذلك بمدرسة الفرما بحضور الآلاف من طلاب الجامعة واعضاء هيئة التدريس واعضاء الجهاز الاداري، مؤكدا حرص الجامعة المشاركة في العملية الانتخابية والحق الدستوري المكفول للجميع بالتصويت والانتخاب في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

وتم الاستعداد للانتخابات الرئاسية مبكرا بتنظيم العديد من الندوات والفعاليات لتوعية الطلاب وأيضا أعضاء الجهاز الإداري من أجل استغلال حقهم الدستوري والمشاركة السياسية الفعالة في هذا الاستحقاق الأكبر للدولة المصرية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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