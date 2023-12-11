الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة البيئة تلتقي وفد المفاوضين المصريين الشباب المشارك في COP28

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بوفد المفاوضين المصريين الشباب المشارك في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، ومصطفى عز العرب معاون وزير الشباب والرياضة ورئيس وفد المفاوضين الشباب، وئام الليثى مدير برامج الشباب باليونيسيف.

د. ياسمين فؤاد: وفد الشباب يقدم صورة مشرفة للشباب المصري الواعي بالقضايا الملحة محليا وعالميا  

وقد اشادت الدكتورة ياسمين فؤاد أثناء اللقاء بمشاركة مفاوضين شباب بوفد مصري تفاوضي للمرة الأولى على الاطلاق بقيادة وزارة الخارجية المصرية، كأحد ثمار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ السابق COP27، والذي حرص على دعم الشباب في الاستماع إلى أصواتهم في قضايا المناخ، وتعزيز مشاركتهم في العمل المناخي، حيث كان توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم  العام الماضي بتمكين الشباب من المشاركة ومعاونة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في مراحل الاعداد والتنفيذ والمشاركة، لصناعة قادة المستقبل في العمل المناخي والاستفادة من ابتكاراتهم ومساهماتهم في توفير حلول حقيقية لمواجهة أزمة المناخ.

وأعربت وزيرة البيئة عن فخرها بالشباب المصري المشارك في الوفد التفاوضي، والذين تم اختيارهم من ضمن ١٨٠٠ شاب وفتاة، كانوا حريصين على المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية، مثمنة دورهم في تقديم صورة مشرفة للشباب المصري الواعي بالقضايا الملحة محليا وعالميا، وما يمكن أن يقدمه للعالم من حلول مبتكرة تساعد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.

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ويذكر أن وفد المفاوضين الشباب يتشكل من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ EGYouth4Climate،  وهي مبادرة جديدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية بدعم من الأمم المتحدة كمخرج من مخرجات مؤتمر المناخ COP27، وتتألف اللجنة من الشباب الذين يتم دعمهم في المشاركة الهادفة في المبادرات والحوارات المناخية المحلية والدولية وتم اختيارهم من ضمن 1800 شاب تقدموا لعضوية اللجنة، وتعمل اللجنة أيضًا على تعزيز قدرات الشباب في الجوانب المختلفة لتغير المناخ وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، وتعزيز الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة لدى الشباب وتمثيل آرائهم ومشاركتهم في صياغة سياسات المناخ من خلال التشاور مع صانعي السياسات ذوي الصلة، كما تعمل اللجنة على توفير دورات تدريبية على التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات.

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة COP28 بمدينة اكسبو دبي السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية متعددة الأطراف

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