الرئيس الأوكرانى يزور الأرجنتين لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد

زار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أمس الأحد الأرجنتين، حيث شارك في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني المنتخب حديثًا خافيير مايلي.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن زيلينسكي هنأ نظيره الأرجنتيني على انتخابه، بحسب ما نشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي.

وقال الرئيس الأوكراني: "لقد شاركت اليوم في حفل تنصيب خافيير مايلي في بوينس آيرس وهنأت الرئيس الجديد، هذه بداية جديدة للأرجنتين وأتمنى للرئيس مايلي والشعب الأرجنتيني بأكمله أن يفاجئوا العالم بنجاحاتهم، وأنا متأكد أيضًا من أن التعاون الثنائي والعلاقات بين أوكرانيا والأرجنتين ستستمر في التوسع".

وكان الرئيس الأوكراني قد وصل في وقت سابق الأرجنتين، بعد أن توقف لفترة قصيرة في الرأس الأخضر، حيث التقى برئيس وزراءها يوليسيس كوريا إي سيلفا.