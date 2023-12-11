الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب الاتحاد: الشعب المصرى رد الجميل فى اليوم الأول ورسم مشهدا انتخابيا حضاريا

غرفة العمليات
غرفة العمليات

تابعت غرفة عمليات حزب الاتحاد الرئيسية بمحافظة القاهرة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي يديرها المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، في يومها الأول.

ورصدت غرفة عمليات حزب الاتحاد، إقبالًا وحشدًا كبيرًا من المواطنين في محيط اللجان العامة والفرعية، وذلك قبل فتح باب التصويت، حيث اصطف الناخبون في طوابير، انتظارًا للساعة التاسعة صباحًا، حيث فتح باب التصويت، وبدأت عملية الاقتراع، والتي شهدت مشاركة إيجابية واسعة.

وشارك الحزب في عملية التنظيم واستخراج البيانات للناخبين من خلال توفير لابتوب وعمل باكيات كمظلة واستراحة للناخبين وبنرات للحث علي تشجيع الناخبين للمشاركة الإيجابية يقوم بتوفير سيارات لنقل المواطنين، وكذلك كارت يوضح رقم اللجنة الفرعية والرقم المسلسل للناخب.

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رصد إقبال ومشاركة واسعة من جميع الفئات

وذكرت غرفة عمليات "الاتحاد" أنها رصدت إقبالا ومشاركة واسعة من جميع الفئات، وخاصة المرأة والشباب، حيث كانت لهم النسبة الأكبر بين المشاركين في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، إلى جانب ذوي الهمم، الذي ضربوا مثالًا رائعًا في مدى حرصهم على الإدلاء بصوتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، متابعة: "المصريون اليوم ردوا الجميل لبلدهم".

الزحام أمام لجان الاقتراع

وأفادت غرفة العمليات بأنها رصدت أيضا استمرار الزحام أمام لجان الاقتراع على مدار اليوم، ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الدفع بموظفين لمواجهة الكثافات وبعض من القضاة وكذا صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع في المحافظات الحدودية.

وأشارت إلى أن هذا الإقبال ظل في تزايد، حتى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار عمل اللجان الفرعية وتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، حتى آخر ناخب متوجود؛ نظرًا للإقبال غير المسبوق من جموع الناخبين.

وأكد غرفة عمليات حزب الاتحاد، أن هذا المشهد الانتخابي الحضاري، لم يصدر بشأنه أي مخالفات مقدمة من أي من المرشحين، وهذه دلالة على عدم وجود اختراقات للعملية الانتخابية، مضيفة بأن المشهد اليوم تكليل للجهود التي خطتها الدولة على مسار الديمقراطية.

وأعرب حزب الاتحاد، عن ثقته في أن يستكمل المصريون غدا وبعد غدٍ الثلاثاء، حقهم الدستوري والقيام بواجبهم الوطني، واختيار رئيس مصر القادم.

حزب الاتحاد بمحافظة القاهرة الانتخابات الرئاسية 2024 رئيس الحزب اللجان العامة والفرعية باب التصويت

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