الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: المصريون بعثوا رسالة إيجابية للعالم بمشاركتهم فى الانتخابات

نادر يوسف نسيم
نادر يوسف نسيم

قال النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن العالم كله سيدرك مدى عظمة الشعب المصري وقدرته على الاختيار والتخطيط للمستقبل، عبر النزول للمشاركة بكثافة وقوة للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت اليوم الأحد ويستمر التصويت لثلاثة أيام متتالية، قائلا: ماراثون للديمقراطية والاحتفال بالتطور السياسي الذي تعيشه مصر وقدرتها على تتم كافة الاستحقاقات في وقتها دون أي تأخير.

وأكد نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن الانتخابات الرئاسية 2024 الحالية، هى الأهم في كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها مصر، لأنها تأتي وسط ظروف صعبة ومعقدة تمر بها منطقة الشرق الاوسط، ووسط ظروف دقيقية للأمن القومي المصري مع تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن نزول المصريين بكثافة للتصويت في انتخابات الرئاسة، سيكون رهانا على محورية الدور المصري، واستمرار الدور التاريخى الناجح الذى حققته الدولة المصرية بجميع مؤسساتها فى تحرير مصر من براثن الإرهاب وإفشال مخططات قوى الشر والإرهاب والظلام فى سيناء والتصدي لمخططات الاحتلال بخصوص تهجير الفلسطينيين.

وأعرب نسيم، عن ثقته في اصطاف الطوابير امام انتخابات الرئاسة المصرية، ليقول المصريون للعالم أجمع، أننا كلنا وراء الدولة ووراء الاستقرار، والشعب المصرى العظيم لن يتردد لحظة فى مواجهة جميع المخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية ويدافع عنه نهضتها وروحها.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بالقول، إن الانتخابات الرئاسية في مصر، ستكون نموذجا للعالم في التصويت وإبهار الجميع بمشاهد حضارية للتصويت في انتخابات تعددية حرة.

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