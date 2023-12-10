الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": 100 شاحنة مساعدات منها 5 للوقود دخلت غزة اليوم

مساعدات
مساعدات

قال عوض الغنام مراسل "إكسترا نيوز"، إن معبر رفح واصل عمله على مدار اليوم في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالتزامن مع أول أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، والمذاع عبر فضائية cbc، أن اليوم شهد دخول 100 شاحنة مساعدات لقطاع غزة و5 شاحنات وقود تتضمن السولار وغاز الطبخ، مؤكدًا أنه يتم تجيهز سيارات مساعهدات لإدخالها للقطاع في أي وقت.

وكشف أنه حصل على كشف من الهلال الأحمر الفلسطيني، بعدد المساعدات المصرية التي دخلت قطاع غزة منذ بدء الحرب حتى الآن وهي 3733 شاحنة مساعدات، و3646 طنا من المساعدات الدوائية، والأغذية 199 طنا، الوقود 3188 طنا، المياه 13368 طنا من المياه، و48 سيارة إسعاف، و201 خيمة.

عدد المصابين الذين دخلوا مصر لتلقي العلاج

وأكد أن معبر رفح شهد خروج 715 مصابًا، و558 مرافقًا لهم، كما عبر من الأجانب 12885 مواطنا من مختلف الجنسيات، وحاملي الجنسيات المصرية وصل عددهم إلى 1830 مواطنا مصريا، وتم تقديم كل الدعم اللازم لهم للدخول للجانب المصري.

وأشار إلى أن مطار العريش سيشهد غدًا زيارة مهمة من أعضاء مجلس الأمن الدولي، وعددهم 14 دولة من أصل 15 وستتغيب دولة منهم لا نعرف من تكون، مؤكدًا أن سبب الزيارة هو البحث ورؤية المساعدات والاطلاع عليها عن قرب والذهاب للمستشفيات لزيارة المرضى وزيارة معبر رفح.

مراسل اكسترا نيوز معبر رفح 100 شاحنة مساعدات و5 شاحنات وقود المساعدات الإنسانية الهلال الأحمر الفلسطيني

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