أسامة كمال: الإيمان والعمل هو السبيل لمواجهة التحديات

استشهد الإعلامي أسامة كمال، بقول الله تعالى:" ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ 173 فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (174)"، قائلًا: "تحضرني هذه الآيات الكريمة كثيرًا هذه الأيام وفي أكثر من موضع وأكثر من موقف، أشعر فيها أوقات بتكالب الأقوياء على من يظنوا أنهم ضعفاء، لكنهم بإيمانهم ليسوا ضعفاء، ومن يحسبون أنهم الأقوياء لا يزيدوا عن عناكب خيوطها ضعيفة وبيوتها واهية".

وأضاف الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc: "عندما نقول حسبي الله ونعم الوكيل ونتبعها بالعمل نواجه التحدي بكل قوة، لأن الإيمان والعمل، ليس واحدا منهما وحيدًا دون الآخر، والتسليم لقدرة الخالق والاستعداد لقدرات المخلوقين المؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبقدراتهم وقوتهم، فمهما كان العدو يبدو أكبر بموارده وجيوشه ودباباته أو باقتصاده وسياساته، لو فعلنا بإذن الله لن يمسسنا سوء بنعمة من الله وفضله.

وتابع: “لابد أن يكون لدينا ثقة في الله، وثقة في نفسنا، في ذلك الوقت لن ننبطح أمام أحد، وسنواجه ولن يمسسنا سوء بفضل الله سبحانه”.