أسامة كمال: الرئيس السيسى أكد أنه لن يسمح بتهجير الفلسطينيين إلى مصر

قال الإعلامي أسامة كمال، إن مصر تسعى لعمل توازن صعب فيما يتعلق بحل الأزمة الفلسطينية، وتسير على حبل دبلوماسي مشدود، لافتًا إلى أن مصر تضع خطًا أحمر لاستقبال النازحين من غزة مع مخاوف من مخططات التوطين الذي تحدث عنها الإسرائيليون.

وأضاف الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن موقف مصر معتمد على حصيلة القتلى المدنيين، ويتزايد القلق مع استمرار العملية البرية، وما يُقال عن ضغوط أوروبية وأمريكية بأن معبر رفح سيفتح للفلسطينيين الذين يريدون العبور من غزة.

وتابع: "الرئيس السيسي قال إن معبر رفح لن يكون مدخلًا للنازحين من غزة إلى مصر، وقال لجو بايدن إن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر".

وأشار إلى أن موقف مصر نابع من استحضار نكبة 1948، عندما لم يسمح للفلسطينيين الذين أجبروا على ترك بيوتهم وقراهم، بدخول مصر فإننا نرى احتمالية تكرار هذا المشهد.