الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية..

محافظ الفيوم يتابع انتهاء اليوم الأول من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، أعمال انتهاء اليوم الأول من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، كما تأكد من غلق اللجان الفرعية بمختلف قري ومراكز المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، على أن تواصل اللجان عملها اعتبارًا من الساعة التاسعة من صباح الغد وحتى التاسعة مساءً.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ حسين مصطفى أبو المجد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد محافظ الفيوم، بحجم الإقبال من الناخبين على اللجان الانتخابية فى اليوم الأول، معربًا عن شكره وتقديره لكافة المواطنين، لوعيهم السياسي وروحهم الوطنية، وحثهم بضرورة استمرار المشاركة الإيجابية خلال اليومين القادمين، والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ، أهمية الاتصال المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، والغرف الفرعية بالوحدات المحلية، والمديريات الخدمية، لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل، وتقديم الدعم اللوجيستي والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم خلال اليومين القادمين، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم تخصيص الخط الساخن (114) لتلقى أية شكاوى، بجانب أرقام الأزمات والطوارئ بديوان عام محافظة الفيوم 0842168041و 0842168042و0842168043، لتلافي أية ملاحظات والتأكد من استمرار عمليات تصويت المواطنين في سهولة ويسر.

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