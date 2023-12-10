الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 7 مستشفيات فقط تعمل فى قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن سبعة مستشفيات فقط هي التي تعمل داخل قطاع غزة، لافتا إلى أن الكوادر الطبية لا تزال تواصل عملها منذ اليوم الأول للحرب على القطاع.

وأضاف، مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر أحد طواقمنا الطبية في إحدى العيادات بقطاع غزة وقطع الاتصال عنهم بشكل كامل.

وأكد أن الإصابات في قطاع غزة متنوعة بين شظايا صواريخ وقنابل متفجرة أطلقها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.

القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني سبعة مستشفيات قطاع غزة صواريخ الاصابات المدنيين

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