الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. عرض الفيلم التسجيلي "أصل الحكاية" بنادي أوبرا الإسكندرية

نادى سينما أوبرا
نادى سينما أوبرا الإسكندرية

يستأنف نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، نشاطه الفني بعرض الفيلم التسحيلى "أصل الحكاية" للمخرجة سهام عبد المنعم يوم الأربعاء القادم الموافق ١٣ ديسمبر الجاري على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبر الإسكندرية.

فيلم "أصل الحكاية" من إنتاج المركز القومي للسينما ويسرد قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، وهو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.

والفيلم هو العرض الأول بمدينة الإسكندرية، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور مخرجة الفيلم والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ، ومدير التصوير محسن أحمد والفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر والدكتور يسرى الجمل والدكتورة ايمان الجمل ويدير الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية بقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.

 

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