الانتخابات الرئاسية 2024.. الحاجة ليلى: عكازى لم يمنعنى من النزول لأن صوتى أمانة

كبر السن والعكاز لم يمنعا الحاجة ليلى السيد على، المقيمة بمنطقة الهانوفيل بحى العجمى غرب مدينة الإسكندرية، من النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنتها داخل مدرسة محمد نجيب.

وقالت الحاجة ليلى إنها لم تنم تقريبًا، وظلت تنتظر الذهاب إلى لجنتها للإدلاء بصوتها واختيار رئيس مصر القادم، لأن صوتها أمانة أمام الله، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه.

ودعت جميع المواطنين للنزول والمشاركة فى الانتخابات، وقالت: «حتى كبار السن لو لم يجدوا من يساعدهم من أفراد أسرتهم، فسوف يجدون فى الشوارع من يساعدهم على الوصول إلى اللجان، لأن الصوت أمانة وربنا هيحاسب الناس عليه».