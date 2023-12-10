الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الحاجة ليلى: عكازى لم يمنعنى من النزول لأن صوتى أمانة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

كبر السن والعكاز لم يمنعا الحاجة ليلى السيد على، المقيمة بمنطقة الهانوفيل بحى العجمى غرب مدينة الإسكندرية، من النزول للتصويت فى الانتخابات الرئاسية بلجنتها داخل مدرسة محمد نجيب.

وقالت الحاجة ليلى إنها لم تنم تقريبًا، وظلت تنتظر الذهاب إلى لجنتها للإدلاء بصوتها واختيار رئيس مصر القادم، لأن صوتها أمانة أمام الله، ويجب إعطاؤه لمن يستحقه. 

ودعت جميع المواطنين للنزول والمشاركة فى الانتخابات، وقالت: «حتى كبار السن لو لم يجدوا من يساعدهم من أفراد أسرتهم، فسوف يجدون فى الشوارع من يساعدهم على الوصول إلى اللجان، لأن الصوت أمانة وربنا هيحاسب الناس عليه».

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

إغلاق صناديق الاقتراع فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل