الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. الحاجة مرزوقة: فقدت بصرى وجئت لأساند مصر

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت الحاجة مرزوقة إبراهيم حساب، ٨٥ عامًا، إنها أدلت بصوتها فى اللجنة رقم ١٨، ومقرها مدرسة أبوصمادة الابتدائية المشتركة، التابعة للجنة العامة رقم ١٤، ومقرها مركز شرطة الدلنجات.

وأضافت «مرزوقة»: «لا أتحرك بسهولة، وأحتاج إلى عكاز دائمًا بحكم السن، لكننى اليوم أتيت لأساند مصر، وأختار رئيسها».

وأشارت إلى أنها فقدت البصر منذ فترة، لكن حبها للسيسى جعلها تأتى إلى اللجنة محمولة على أكتاف جيرانها وأحفادها، من أجل رد الجميل للرئيس السيسى، الذى حمى مصر من قوى الشر، مؤكدة أن التعب يهون من أجل مصر وقائدها الحكيم. ودعت جميع الشباب فى مصر للتوجه بسرعة إلى لجان الانتخابات والمشاركة والتصويت، وذلك للحفاظ على مصر، وأشارت إلى أن المشاركة الفعّالة فى العملية الانتخابية واجب وطنى على كل مواطن مصرى.

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