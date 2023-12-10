كتلة الحوار: المعارضة حاضرة بقوة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)
قال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إن المعارضة حاضرة بشكل قوي للغاية في الانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم، والتي يمثلها المرشح الرئاسي فريد زهران، وحزبه الذي يتحرك في كافة محافظات الجمهورية دون أي عوائق، كما أتيحت له جميع المنابر الإعلامية للحديث عن برنامجه.
وأضاف عادل، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون"، أن هناك جزءا من المعارضة غير قادر على هذه المرحلة السياسية المهمة، ويعتمد فقط على الهجوم الدائم وتسجيل النقاط فقط، دون التوجيه للبناء، ولذلك، نحتاج في المرحلة القادمة إلى أجيال سياسية جديدة وأحزاب فعالة على أرض الواقع.
انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي أخبار انتخابات مصر