كتلة الحوار: المعارضة حاضرة بقوة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

قال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إن المعارضة حاضرة بشكل قوي للغاية في الانتخابات الرئاسية منذ صباح اليوم، والتي يمثلها المرشح الرئاسي فريد زهران، وحزبه الذي يتحرك في كافة محافظات الجمهورية دون أي عوائق، كما أتيحت له جميع المنابر الإعلامية للحديث عن برنامجه.

وأضاف عادل، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون"، أن هناك جزءا من المعارضة غير قادر على هذه المرحلة السياسية المهمة، ويعتمد فقط على الهجوم الدائم وتسجيل النقاط فقط، دون التوجيه للبناء، ولذلك، نحتاج في المرحلة القادمة إلى أجيال سياسية جديدة وأحزاب فعالة على أرض الواقع.