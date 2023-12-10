رفعت قمصان: قاعدة بيانات الناخبين مرتبطة بالـ"جي بي إس".. وحصدت عدة جوائز دولية
قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء السابق، إن قاعدة بيانات الانتخابات الرئاسية في مصر مفعلة إلكترونيا منذ عام 2011، وتم تطويرها بشكل أكثر احترافية بعد 2013، وفازت بعدد من الجوائز الدولية مؤخرًا.
وأوضح “قمصان” خلال حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر على قناة "أون"، أن قاعدة بيانات مرتبطة بالـ "جي بي إس"، لتمكين الناخبين من تغيير مقر اللجنة الانتخابية وتسهيل عملية التصويت على الوافدين خرارج محافظاتهم.
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