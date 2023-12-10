"متحدث الكاثوليكية" يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وذلك بمدرسة الشهيد العقيد وليد محمود الصادق، بقسم الزيتون.

وأكد المطران أهمية المشاركة الإيجابية في مسيرة الانتخابات الرئاسية، انطلاقًا من الدور المجتمعي للكنيسة الكاثوليكية بمصر.

في السياق، أدلى اليوم الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، بالفكرية.

وشارك في الواجب الوطني عدد من الآباء الكهنة، بهدف المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، كما شجع المطران شعب الإيبارشية على الإدلاء بأصواتهم في مسيرة الانتخابات الرئاسية الحالية، إيمانًا برسالة الكنيسة، ودورها في بناء، وخدمة المجتمع.

وشدد الأنبا بشارة أن الكنيسة حاضرة دائمًا، وتشجّع أبنائها، ليكونوا مشاركين إيجابيين في أداء واجبهم الوطني.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.



أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.