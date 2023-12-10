أحد ذوى الإعاقة بسوهاج: هناك تسهيلات كثيرة لنا فى الانتخابات الرئاسية

دعا أحمد الطحان من ذوي الإعاقة الحركية بسوهاج، جميع المواطنين من أبناء المحافظة وبالأخص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا العرس الانتخابي والاستحقاق الدستوري الهام، ليختاروا رئيس الجمهورية لكى يمثلهم فى مستقبل أفضل قائلا: "انزل شارك بصوتك.. وصوتك أمانة".

وأضاف الطحان أن هناك تسهيلات متوفرة لذوي الإعاقة داخل مقار اللجان الانتخابية لكى تسهل عليهم عملية الانتخاب، وكذلك وجود تسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من لافتات إرشادية بلغة الإشارة لتيسير عملية الانتخاب، وكذلك توفير بطاقات الانتخاب بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بالإضافة الى مساعدة رئيس اللجنة في التوجيه للصندوق الانتخابي وأحيانا النزول للادوار الارضية فى حالة عدم قدر الناخب الصعود.

وتابع أنه قرر النزول للانتخابات هو ورفاقة لأنه حق قانونى كفله الدستور المصري ضمن عدد من الاستحقاقات الدستورية بالمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بصوت.

ولفت إلى أنه كشخص من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وطبقا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نزل ليشارك ويساعد رفاقه من من ذوي الإعاقة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.