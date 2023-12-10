المخرج عمرو سلامة لـ أحمد عصام: "شماريخ" ماكنش هيحصل من غيرك

أعرب المخرج عمرو سلامة عن سعادته الشديدة بنجاح فيلم “شماريخ” خلال الأيام الأولى من طرحه بالسينمات، موجهًا شكرًا خاصًا للفنان أحمد عصام المحترف بصنع الألعاب النارية.

وشارك “سلامة” منشور عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً: “تقدير وشكر مستحق للعبقري أحمد عصام، اللي كان ورا كل أفكار الشماريخ والألعاب النارية في فيلم شماريخ، أحمد عصام هو أهم واحد شغال في المجال ده في الوطن العربي والشرق الأوسط وواحد من أفضل الناس في العالم”.

أضاف: “أي نجم غنائي دلوقتي صعب يعمل حفلة من غير أحمد عصام، أي احتفال قومي أو حدث كبير في ألعاب نارية مبهرة تلاقي أحمد عصام وراه، أحمد ساعدنا كثير قوي في الفيلم كمحترف وكمان بأفكاره الإبداعية وبخبرته، ومبهر قد إيه هو بيحب شغلانته من قلبه، شكرا يا أحمد، الفيلم ماكنش هيحصل من غيرك”.

"شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

واحتفل مؤخرا أبطال وصناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات أكتوبر، وحضر من أبطاله كل من النجم آسر ياسين الذى حضر بصحبة زوجته، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة، كما حرص على الحضور وتهنئة أبطاله الفنان هشام ماجد والإعلامى رامى رضوان، السيناريست أحمد مراد.

وخلال الأيام الماضية تتحدث آسر ياسين عن دوره في الفيلم خلال حلقة من برنامج معكم منى الشاذلي، وقال: بكون مبسوط لما أدخل عمل واتعلم حاجة جديدة.. وفي الفيلم ده اتعلمت نوع من الرياضات القتالية كان نفسي اتعلمه من زمان.. وعمر استعان بمصمم فنون قتالية كوري أمريكي عشان تطلع المشاهد مظبوطة جدًا".

عن الفنان الراحل مصطفى درويش، قال متأثرًا: "العلاقة ما بينا تعدت علاقة الشغل.. كنا أصدقاء وهو فعلا من أجدع الناس اللي ممكن الواحد يقابلهم في حياته".