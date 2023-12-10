عضو بالتنسيقية: إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

قالت د.ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع بداية الحوار الوطني تعتبر هذه أول مرة يجلس فيها كل الأحزاب السياسية وكل الأطياف على مائدة واحدة ويتفقون على شيء واحد هو مصلحة الوطن.

وأضافت الشبراوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن الحوار الوطني صنع حالة نتاجها موجود اليوم بأن الأحزاب استجابت للتعاون مع بعضها البعض، لافتة إلى أنه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوجد الكثير من الأحزاب الممثلة داخل التنسيقية، سواء معارضين أو مؤيدين، كما يوجد شباب سياسيون غير منتمين لأحزاب سياسية، ولكن الجميع داخل التنسيقية يتفقون على مصلحة الوطن.

وأكدت أن مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم هو مشهد مُفرح:"كنت موجودة وقد أدليت بصوتي، وكنت في غاية السعادة بكل الموجودين من الشباب والسيدات وكبار السن، وقد شاهدت اهتمامًا كبيرًا داخل اللجان بكبار السن، حيث كانوا يضعون كبار السن في الأدوار الأرضية وينزلون إليهم بأنفسهم، وهو ما يؤكد الحرص الشديد على التيسير لكل الناخبين من مختلف أعمارهم.