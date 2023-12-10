الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالتنسيقية: إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت د.ريهام الشبراوي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه مع بداية الحوار الوطني تعتبر هذه أول مرة يجلس فيها كل الأحزاب السياسية وكل الأطياف على مائدة واحدة ويتفقون على شيء واحد هو مصلحة الوطن.

وأضافت الشبراوي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة dmc، أن الحوار الوطني صنع حالة نتاجها موجود اليوم بأن الأحزاب استجابت للتعاون مع بعضها البعض، لافتة إلى أنه في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يوجد الكثير من الأحزاب الممثلة داخل التنسيقية، سواء معارضين أو مؤيدين، كما يوجد شباب سياسيون غير منتمين لأحزاب سياسية، ولكن الجميع داخل التنسيقية يتفقون على مصلحة الوطن.

وأكدت أن مشهد  المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم هو مشهد مُفرح:"كنت موجودة وقد أدليت بصوتي، وكنت في غاية السعادة بكل الموجودين من الشباب والسيدات وكبار السن، وقد شاهدت اهتمامًا  كبيرًا داخل اللجان بكبار السن، حيث كانوا يضعون كبار السن في الأدوار الأرضية وينزلون إليهم بأنفسهم، وهو ما يؤكد الحرص الشديد على التيسير لكل الناخبين من مختلف أعمارهم. 

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل