النائبة عايدة نصيف تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أدلت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة المدرسة المستقلة بالقاهرة بحلوان.

وأجرت النائبة البرلمانية، جولة منذ صباح اليوم بأحياء ومدن جنوب القاهرة، وتبادلت الحديث مع المواطنين لحثهم علي ضرورة الذهاب الي اللجان الانتخابية للمشاركة في عملية التصويت وممارسة حقهم الدستورى والقانوني.

مشاركة إيجابية

وأكدت عضو البرلمان الدولى، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري وتكمن اهمية المشاركة في انها تعكس للجميع قيمة ومكانة الدولة المصرية ووعي مواطنيها.

وقالت نصيف، أن المشاركة الايجابية أحد أبرز عوامل الديمقراطية التي تم أكتسابها بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وبالتالي لا يجب ان نترك ممارسة حققونا المشروعة.



وثمنت الدكتورة عايدة نصيف الجهود المبذولة من قبل رجال القوات المسلحة البواصل والشرطة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر من اجل اعداد وتجهيز هذا العرس الديمقراطي، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية هو الرد الأقوى لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتعكس حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يسود البلاد، ومضي مصر نحو البناء والتنمية والنهضة الذي تسير فيه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، رغم ما تمر به من تحديات وما يحيط بها من مخاطر.

وبدأت اليوم الانتخابات الرئاسية في محافظات الجمهورية المختلفة وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي الثلا

ثاء المقبل، ويحق ل٦٥ مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 9376 مقرًا انتخابيًا و11631 لجنة فرعية وتعد القاهرة الأعلي من حيث الكتلة التصويتية والتي تضم 8 ملايين و263 ألفًا و761 صوتًا انتخابيًا، فيما سيدلي 67 مليون ناخب بأصواتهم وتحت إشراف 15 ألف قاضٍ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.