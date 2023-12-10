الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة عايدة نصيف تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

جانب من المشاركه
جانب من المشاركه في الانتخابات الرئاسية

أدلت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بلجنة المدرسة المستقلة بالقاهرة بحلوان.
وأجرت النائبة البرلمانية، جولة منذ صباح اليوم بأحياء ومدن جنوب القاهرة، وتبادلت الحديث مع المواطنين لحثهم علي ضرورة الذهاب الي اللجان الانتخابية للمشاركة في عملية التصويت وممارسة حقهم الدستورى والقانوني.

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محافظ الغربية يتفقد لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 بزفتي

مشاركة إيجابية 

وأكدت عضو البرلمان الدولى، أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تعد واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستوري المكفول لكل مواطن مصري وتكمن اهمية  المشاركة في انها تعكس للجميع قيمة ومكانة الدولة المصرية ووعي مواطنيها.  
وقالت نصيف، أن المشاركة الايجابية أحد أبرز عوامل الديمقراطية التي تم أكتسابها بعد نجاح ثورة 30 يونيو، وبالتالي لا يجب ان نترك ممارسة حققونا المشروعة. 

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الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في لجنة فاطمة الزهراء بحدائق القبة


وثمنت الدكتورة عايدة نصيف الجهود المبذولة من قبل رجال القوات المسلحة البواصل والشرطة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات وقضاة مصر من اجل اعداد وتجهيز هذا العرس الديمقراطي، وتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للعملية الانتخابية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الاحتشاد أمام اللجان الانتخابية هو الرد الأقوى لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وتعكس حالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي الذي يسود البلاد، ومضي مصر نحو البناء والتنمية والنهضة الذي تسير فيه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، رغم ما تمر به من تحديات وما يحيط بها من مخاطر.

وبدأت اليوم الانتخابات الرئاسية في محافظات الجمهورية المختلفة وتستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي الثلا

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ثاء المقبل، ويحق ل٦٥ مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في 9376  مقرًا انتخابيًا و11631 لجنة فرعية وتعد القاهرة الأعلي من حيث الكتلة التصويتية والتي تضم 8 ملايين و263 ألفًا و761 صوتًا انتخابيًا، فيما سيدلي 67 مليون ناخب بأصواتهم وتحت إشراف 15 ألف قاضٍ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

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النائبة عايدة نصيف الانتخابات الرئاسية البرلمان الدولي حلوان المشاركة الإيجابية

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