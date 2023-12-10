الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أعضاء التنسيقية يشاركون فى الاستحقاق الانتخابى 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الانتخابات الرئاسية 2024 فى عدد من اللجان العامة والفرعية فى عدد من المحافظات ولجان الوافدين.

وأدلى أعضاء التنسيقية جهاد سيف، طاهر أبوزيد، أسماء عبدالله، فى لجنة الوافدين بالنادي الأهلي (فرع الجزيرة).

كما شارك فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية من أعضاء التنسيقية بمحافظة القاهرة، مينا كمال وأدلى بصوته فى مدرسة دي لاسال، الظاهر، كما أدلت ريهام الشبراوي بصوتها فى مدرسة طبري الحجاز الثانوية بنين.

كما شارك من محافظة الجيزة أعضاء التنسيقية زكي القاضي، وأدلى بصوته من مدرسة عبدالرحمن الصيرفي، الدقي، وشارك حسام الدين محمود وأدلى بصوته من مدرسة الشهيد رامي جمال.

ومن محافظة الدقهلية أدلى حسن هجرس من مدرسة ابن لقمان الإعدادية، المنصورة.

وشارك  عضو التنسيقية محمود الحجاوي، فى الانتخابات الرئاسية من شمال سيناء، من لجنة مدرسة ابي حنيفة الابتدائية الدامجة العريش، ومن محافظة كفر الشيخ أدلى أحمد نشأت بصوته من مدرسة الشهيد أشرف القزاز مدينة سيدي غازي.

تصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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