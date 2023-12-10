يرافقه نواب الحزب.. المرشح حازم عمر يتفقد أعمال التصويت بلجان كفر الشيخ

تفقد المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري، عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، يرافقه النائب علي أحمد على، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة، الدكتورة هدى الطنبارى ،عضو مجلس النواب ومساعد أمين المحافظة، أحمد الرميلى ،الأمين المساعد لشؤون التنظيم ،وقيادات وأمناء ورؤساء اللجان بهيئة مكتب المحافظة .

المرشح الرئاسي حازم عمر يتفقد لجان كفر الشيخ

وتفقد “عمر” عدد كبير من اللجان الانتخابية بقسم أول محافظة كفر الشيخ من بينها لجنة مدرسة الشهيد سمير بدوي الرسمية لغات، خلال ختامه للجولات التفقدية لليوم الأول من متابعة سير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية في الداخل 2024، رفقة بعض نواب وقيادات حزب الشعب الجمهوري، والعديد من المؤيدين.

وقال النائب علي أحمد، أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، إن شباب محافظة كفر الشيخ استقبلوا المهندس حازم عمر بالمزمار والطبل البلدي ترحيبا به، مؤكدا أنه يتوقع مشاركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية من أبناء المحافظة أكثر من أي استحقاق انتخابي مر من قبل، خاصة المشاركة من الشباب .

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.