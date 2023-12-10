الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكيل وزارة تموين بورسعيد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

محمد عوض بالانتخابات
محمد عوض بالانتخابات الرئاسية

شارك محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد فى الاستحقاق الدستوري الهام والمتمثل في الانتخابات الرئاسية، حيث أدلى بصوته الانتخابي صباح اليوم الأول للانتخابات مصر 2024.

وأكد عوض على أهمية المشاركة في الانتخابات لنثبت للعالم أننا نمارس ونشهد ديمقراطية سياسية حقيقية.

المشاركة في الانتخابات للتأكيد على امتلاك الوعي الحقيقي

 

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انطلاق مسيرات حاشدة من جامعة القاهرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وحث عوض الشباب على المشاركة في الانتخابات للتأكيد على امتلاك الوعي الحقيقي بأهمية مثل هذه الاستحقاقات الديمقراطية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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