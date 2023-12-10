الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسيرات حاشدة بالعريش لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت مدينة العريش مسيرات حاشدة لحث المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقال الشاعر والكاتب محمد ناجي، إن جماهير سيناء من العريش حتى الشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، خرجوا للإدلاء بأصواتهم فى مشهد مشرف ينم عن حب المجتمع السيناوي لوطنهم.

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وأكد ناجي لـ«الدستور» على أن هذا المشهد لم يكن يحدث إلا بعد التخلص من الإرهاب اللعين وتعمير سيناء، مبينًا أن العريش شهدت تنمية كبيرة بداية من بناء الجامعة وصولًا إلى تدشين محطات المياه والكهرباء التي  تخدم أبناء مدينة العريش، وكل تلك الأمور كان لها دور بارز في حث شباب ورجال ونساء المدينة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

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يذكر أن مدينة العريش تشهد مؤخرًا تنمية شاملة ومشاريع تطوير منذ أغسطس الماضي تحديدًا حين تم الإعلان عن مشروع تطوير مدينة العريش على ثلاثة مراحل، من بينها أن يتم رفع كفاءة وتطوير 5 ميادين.

تشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعًا سياسيًا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة رمز النخلة ورئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رمز السلم رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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