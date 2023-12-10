الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 بالهرم.. ويلتقط الصور مع الناخبين

جريدة الدستور

أدلى الفنان عصام السقا بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنته الانتخابية بمدرسة محمود عمر الثانوية بمنطقة الهرم، والتف العديد من المواطنين والشباب حوله لالتقاط الصور معه، وحرص على تحية القائمين على الإجراءات من رجال الأمن وغيرهم من الموجودين داخل اللجنة.


وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.

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