ناجى الشهابى: مصر تعيش الآن عرسًا ديمقراطيًا غير مسبوق

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن لجان الوافدين والمغتربين فكرة في غاية الأهمية، وذلك لأن الوافدين حريصون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مثلهم مثل المصريين المتواجدين في الخارج.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد الشهابي، خلال لقائه ممع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة أن الدولة المصرية تعيش الآ عرس ديمقراطي غير مسبوق، ومصر قادرة على التحديات الخارجية والداخلية التي تواجهها.

وأضاف أن كثافة الإقبال على الانتخابات الرئاسية المصرية خير دليل على أن الشعب المصري مع دولته ورئيسه المنتخب.

نزاهة العملية الانتخابية

وتابع "الانتخابات المصرية الحالية عليها رقابة محكمة وقوية، حيث هناك رغبة سياسية في أن تخرج هذه الانتخابات الرئاسية بشكل يليق بالدولة المصرية مع أن يتوفر بها النزاهة والحرية الكاملة في الاختيار".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.