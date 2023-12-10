الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد أعداد كبيرة من الناخبين بالإسكندرية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على اللجان الانتخابية بمنطقة "الحضرة" في الإسكندرية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

وأكد الناخبون أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يساهم في تحقيق التنمية والاستقرار وجذب الاستثمار وتعد ترسخيا لمكانة مصر وحضارتها العريقة ودورها القيادي.

تسهيل دخول كبار السن إلى اللجان

وتزايدت اعداد الناخبين بعد خروج الموظفين من أعمالهم، وتولى رجال مديرية أمن الإسكندرية تنظيم دخول المواطنين للجان بشكل منظم لعدم حدوث أي تكدس ومراعاة البعد الإنساني وتسهيل دخول كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

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كما توافد المئات من المواطنين على لجنة كوم الشقافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ، حيث رفع المشاركون الأعلام خارج اللجان الانتخابية وقاموا بتشغيل الأغاني الوطنية والحماسية في جو احتفالي.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدة اسماؤهم بالجداول الانتخابية ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 4 ملايين و300 ألف ناخب، بينما يبلغ عدد اللجان والمقرات الانتخابية 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية 351 مركزا ومقرا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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