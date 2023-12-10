مسيرات حاشدة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بنجع حمادي

تشهد قرية السلامية التابعة لمدينة نجع حمادي مسيرات حاشدة لدعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في أول أيام التصويت.

شيخ البلد لـ«الدستور»: وعي المواطنون حاضر

وقال شيخ البلد جمال عبدالرحمن أن شباب قرية السلامية والتي يبلغ من لهم حق التصويبت بها 10 آلاف و116 مواطن، لديهم وعي حقيقي بأهمية المشاركة الانتخابية، والذي يتيح لهم ممارسة حقهم الدستوري في ممارسة من يمثلهم الانتخابات الرئاسية.



وأشار جمال عبدالرحمن في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن المسيرات التي تجوب شوارع القرية هدفها حث المواطنين ودفعهم للمشاركة الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري.

واختتم: “اليوم الأول شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما يؤكد على وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري” .

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.