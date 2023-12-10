"من فوق حماره".. عجوز فيومي يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

شهدت الانتخابات الرئاسية 2024م، مشهدًا إنسانيا في أول أيام الانتخابات، لمواطن كبير السن من أمام لجنة منشأة العشيري، حيث دخل العجوز إلى المدرسة بحماره، ليدلى بصوته.

وقال عبدالرحمن احمد القناوي، من أهالي قرية مناشي الخطيب بالفيوم، لـ"الدستور" إنه يبلغ من العُمر 76 عاما، ويستند على الحمار الخاص به، لمساعدته على الحركة، مشيرًا إلى أنه صمم على النزول للانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته، حبًا في بلده، حيث دخل إلى المدرسة للإدلاء بصوته، وقام المتطوعون بمساعدته ورئيس اللجنة الخاصة بمنشأة العشيري بمساعدته داخل اللجنة لاستكمال إجراءات الإدلاء بصوته.

وأضاف أنه يجب على كل مواطن مصري، النزول للانتخابات والمشاركة: “صوتك أمانة وبلدك ليها حق عليك”.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.