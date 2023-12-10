الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مسيرة حاشدة لأعضاء "مصر الحديثة" بمنوف للمشاركة فى انتخابات الرئاسة (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظّم الآلاف من أعضاء حزب مصر الحديثة في مدينة منوف بمحافظة المنوفية مسيرة حاشدة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ، الأحد، والمشاركة فى اختيار رئيس جديد لمصر. 

استكمال مسيرة الإنجازات فى مصر 

أكد أعضاء الحزب فى مدينة منوف خلال المسيرة سعادتهم؛ للمشاركة فى أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات فى مصر خلال الفترة الحالية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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أماكن اللجان الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية

يتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية

كما تتوزع اللجان على المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، حيث يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 حزب مصر الحديثة

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