الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية: مسيرة لـ"حماة الوطن" باتجاه لجنة مركز شباب سموحة بالإسكندرية (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظم المئات من أعضاء حزب حماة الوطن بأمانة الإسكندرية مسيرة حاشدة فى أول أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية حيث اتجهت المسيرة إلى لجنة مركز شباب سموحة بالإسكندرية، وذلك للتصويت واحتيار الرئيس الجديد لمصر.

عرس ديمقراطى واستكمال مسيرة الإنجازات

كما عبر المئات من أعضاء حماة الوطن بأمانة الإسكندرية عن سعادتهم الغامرة للمشاركة فى العرس الديمقراطى واستكمال مسيرة الإنجازات خلال الفترة الحالية، مع تطلعهم إلى مستقبل مشرق خلال السنوات المقبلة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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الانتخابات الرئاسية 2024.. مواطن بالمعاش يصطحب زوجته: السيسي لازم يكمل المسيرة (فيديو)

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوى 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.

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