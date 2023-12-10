الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الانتخابات الرئاسية 2024.. اصطفاف مئات الطلاب أمام مدرسة أبو جبل الابتدائية بأسيوط بالأعلام المصرية (فيديو)

مدرسة أبو جبل الإبتدائية
مدرسة أبو جبل الإبتدائية

اصطف المئات من طلاب وطالبات مدرسة أبو جبل الإبتدائية ديروط فى محافظة أسيوط، رافعين أعلام مصر أمام اللجان الانتخابية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر، من أجل رسم مستقبل مشرق لهم فى ظل مصر الحديثة وتحت راية قيادتها الحكيمة.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان عقب التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أماكن اللجان الانتخابية

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية 

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوي الجمهورية

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